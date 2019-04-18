Глеб Никитин назначил Алексея Исаева министром социальной политики Нижегородской области

СЕГОДНЯ 18:16 2019-04-18T18:16:32+03:00

Он приступил к обязанностям 18 апреля 2019 года

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назначил Алексея Исаева министром социальной политики региона. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Алексей Исаев приступил к обязанностям с 18 апреля 2019 года. Напомним, отбор на пост министра соцполитики проходил в рамках инициированной Глебом Никитиным региональной программы «Команда правительства».

- Алексей Исаев – первый и.о. министра, который смог пройти отборочные процедуры «Команды правительства» и подтвердить свои профессиональные компетенции. Уверен, что опыт поможет ему в решении глобальных задач. Самый крупный из национальных проектов – «Демография», он требует особого внимания. Министру предстоит курировать участие региона в пилотном проекте по снижению уровня бедности, - отметил Глеб Никитин.

СПРАВКА «КП»

Алексей Вячеславович Исаев родился 13 мая 1978 года. Окончил НГСХА по специальности «бухучет и аудит». Работал в Лицензионной палате Нижегородской области, региональном министерстве поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг, министерстве инвестиционной политики, министерстве государственного имущества и земельных ресурсов. Являлся заместителем руководителя ГП НО «ДиРОН», ОАО «Трансинкор», ГП НО «Ника», возглавлял ГКУ НО «Управление социальной защиты Приокского района г. Нижнего Новгорода». С 2017 года – заместитель министра соцполитики Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU