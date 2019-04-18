СЕГОДНЯ 17:37 2019-04-18T17:41:55+03:00

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Сегодня, 18 апреля, на Google-картах отметили около 30 туристических объектов Володарска, каждый из которых может показаться интересным туристам. Все это было сделано в рамках проекта Фонда развития моногородов «Прошагай город». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

По данным регионального правительства, сегодня участники проекта прошагали 3 маршрута, на которых насчитывалось порядка 50 интересных объектов. За время своего похода они нашли еще 30 точек. Среди них оказались как достопримечательности, так и необходимая для туристов инфраструктура. В частности, среди достопримечательностей были отмечены летняя дача купца Бугрова, дом вдовы приказчика Левуниной и некоторые другие.

- Володарск - третий город, который мы "прошагали", и первый из моногородов Нижегородской области, - напомнила генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева. - Жители с гордостью наносили каждый объект на google- карту. Проект «Прошагай город» - это не просто развлекательный квест, это возможность привлечь туристов в моногорода, а значит, и новые инвестиции.

По словам Ирины Макиевой, заявки на свое участие в этом проекте подали и другие нижегородские моногорода, среди которых Павлово, Ворсма, Выкса и Навашино.

- Прогулка исключительная и не требует никаких финансовых вложений, - отметил министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Игорь Норенков. - Будет здорово, если этот проект привлечет внимание к нашим монопрофильным территориям

ИСТОЧНИК KP.RU