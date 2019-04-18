2019-04-18T17:23:08+03:00
Общество

3,2 тысячи рабочих мест создано за год в моногородах Нижегородской области

Директор Фонда развития моногородов провела семинар для регионов ПФО
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В моногородах Нижегородской области в 2018 году создано 3,2 тысячи рабочих мест и 27,8 миллиардов рублей инвестиций вложено в основной капитал. Об этом стало известно в ходе семинара «Академия развития моногородов», организованного 18 апреля генеральным директором Фонда развития моногородов Ириной Макиевой. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Наша цель - рассказать бизнесу, зачем идти в моногорода, познакомить с новыми мерами поддержки Фонда, - объяснила Ирина Макиева. – Одной из таких мер стал беспроцентный займ в размере от 10 до 250 млн. При этом деньги мы даём под банковскую гарантию. В среднем она будет стоить 1,5-2%. Кстати, в ПФО наблюдается самый высокий интерес к новому продукту Фонда. Уже сейчас у нас на проработке находятся 88 инвестиционных проектов округа.

Кстати, в этом году сразу два моногорода Нижегородской области получили статус территорий социально-экономического развития. Речь идет о Володарске и Решетихе.

- В нашем регионе моногородами являются 12 муниципалитетов. На долю их предприятий приходится около 14% объемов отгруженной продукции региона, - напомнил присутствующий на мероприятии заместитель губернатора Нижегородской области Игорь Носов. - При этом уровень регистрируемой безработицы значительно ниже среднероссийского во всех наших моногородах

ИСТОЧНИК KP.RU

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