Сергей Морозов: "Проектное финансирование защитит граждан, вкладывающих в строительство жилья"

СЕГОДНЯ 17:03 2019-04-18T17:03:46+03:00

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В рамках инвестиционно-строительного форума «Домострой-2019» заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов вместе с ведущими застройщиками и банками региона обсудил достоинства проектного финансирования строящегося жилья. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Проектное финансирование защитит граждан, вкладывающих средства в строительство жилья, - уверен Сергей Морозов. - Крупные застройщики уже сейчас могут самостоятельно строить и вводить в эксплуатацию дома без участия денег граждан. Тем же застройщикам, которые не имеют собственных средств, новое законодательство усложняет жизнь. Но все это в итоге должно положительным образом сказаться на наших людях. Они не должны сталкиваться с теми проблемами, которые существуют сейчас.

Напомним, с 1 июня 2019 года вступают в силу изменения законодательства на рынке первичной недвижимости. Вместо долевого строительства в стране будет вестись проектное – с помощью эскроу-счетов. Вместо того, чтобы платить взносы в долевое строительство, покупатель вносит средства единовременно или в рассрочку на условный эскроу-счет. После этого банк их блокирует и перечисляет средства застройщику только после окончания строительства и передачи квартиры покупателю.

ИСТОЧНИК KP.RU