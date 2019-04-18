2019-04-18T16:25:30+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде открылся инвестиционно-строительный форум «Домострой-2019»

На форуме представлены новейшие технологии, позволяющие снизить себестоимость строительства
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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На стадионе «Нижний Новгород» 18 апреля открылся региональный инвестиционно-строительный форум «Домострой-2019». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- На форуме представлено много современных технологий, которые позволяют сократить сроки, а самое главное – снизить себестоимость строительства. Сейчас это очень актуально, - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов. – К 2024 году необходимо увеличить темпы ввода жилья в 1,5 раза. Задача сложная, поэтому мы будем опираться как раз на застройщиков и нижегородских производителей строительных материалов.

Кстати, на этом форуме свои разработки представили больше 70 компаний. Среди них оказались и производители строительных материалов, и крупные торговые сети, и застройщики жилых комплексов.

- Организация такого форума на стадионе «Нижний Новгород» даст новый виток развитию выставочной деятельности города и области, - уверен Сергей Морозов. - Потенциал у стадиона колоссальный. Я считаю, он может проводить форумы не только регионального, но и всероссийского масштаба.

Форум «Домострой» продлится в течение трех дней. За это время участников ждут тематические круглые столы и семинары. А нижегородцев также предусмотрен «Город мастеров», на котором свое искусство продемонстрируют больше ста мастеров со всего региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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