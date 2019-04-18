В Нижегородской области появится российско-белорусское предприятие по производству модульных спортплощадок

СЕГОДНЯ 15:55 2019-04-18T15:55:37+03:00

Соответствующий меморандум был подписан сегодня в Минске

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В Нижегородской области планируется создать совместное российско-белорусское предприятие по производству модульных спортивных площадок. Соответствующий меморандум был подписан в Минске. Об этом сообщает директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева.

- Департамент внешних связей правительства Нижегородской области и представительство Нижегородской области в Белоруссии продолжают активную работу по расширению торгово-экономического сотрудничества, - сообщила Ольга Гусева. - Очередным шагом стало подписание в Минске меморандума о сотрудничестве между белорусским и нижегородским предприятиями. Оно предполагает создание в Нижегородской области совместного производства спортивных городков для рекреационных зон, спортивно-игровых площадок для школ и детских садов.

Напомним, в апреле 2019 года нижегородская делегация намерена посетить Беларусь, где пройдет заседание Совета делового сотрудничества Нижегородской области и Республики Беларусь. На сегодняшний день Беларусь является одним из основных партнеров региона по всем направлениям сотрудничества.

ИСТОЧНИК KP.RU