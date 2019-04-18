В Нижегородской области проходят учения по ликвидации паводка

СЕГОДНЯ 15:36 2019-04-18T15:36:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В Нижегородской области 17 и 18 апреля проходят учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками. Об этом сообщает департамент безопасности Нижегородской области.

- Данные мероприятия проводятся в рамках второго этапа Всероссийского командно-штабного учения, - говорится в сообщении. – Для контроля за ходом учений на месте развернут подвижный пункт управления губернатора Нижегородской области.

Во время учений силы и средства Управления по ГО и ЧС Нижегородской области приняли участие в проведении поисковых работ, спасении людей на воде с применением специальной техники и оказании первой помощи «пострадавшим». В настоящее время учения продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU