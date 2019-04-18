2019-04-18T14:34:20+03:00
Общество

Глеб Никитин и Игорь Шувалов обсудят участие институтов развития в перспективных нижегородских инвестпроектах

Визит руководителей ВЭБ. РФ и институтов развития посетят Нижний Новгород
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель ВЭБ. РФ Игорь Шувалов 19 апреля обсудят участие институтов развития в перспективных инвестиционных проектах на территории Нижегородской области. В том числе будет обсуждаться создание объектов современной городской среды и транспортной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- В рамках визита будут оценены итоги реализации проектов благоустройства, проведенного в городе при участии ДОМ.РФ, - говорится в сообщении. – Также в рамках рабочей поездки запланирована встреча Игоря Шувалова с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

Уже известно, что в мероприятиях примут участие топ-менеджеры ВЭБ.РФ, Российского экспортного центра, ДОМ.РФ, МОНОГОРОДА.РФ, Корпорации МСП и ВЭБ Инноваций. Также в Нижнем Новгороде состоится открытие Global City Hackathon, где участники разработают прототипы цифровых сервисов для решения городских задач. Дополнительно компания «ВЭБ Инновации» проведет лекцию для стартапов в сфере урбанистики.

Напомним, в течение трех дней – с 19 по 21 апреля 2019 года - участники будут разрабатывать прототипы цифровых сервисов для решения актуальных городских задач. Планируется, что в мероприятии примут участие больше 200 специалистов из Нижнего Новгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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