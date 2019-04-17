2019-04-17T17:45:53+03:00
Происшествия

32-летний мужчина лишился ноги, работая на дробилке в Уренском районе

По словам очевидцев, пострадавший был пьян
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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32-летний мужчина лишился ноги во время работы в Уренском районе. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщил источник в правоохранительных органах.

Несчастный случай произошел при работе на дробилке. По словам тракториста, ставшего свидетелем случившегося, пострадавший Тимофей Н. находился на разгрузке и дроблении зерна возле трактора, которым осуществлялся привод зернодробилки. Тракторист услышал крики и заглушил трактор, после чего увидел, что Тимофей Н. находится в тележке с зерном, а его правую ногу уже закрутило шнеком в трубу подачи зерна. Мужчина попытался оказать товарищу помощь, однако безуспешно. Тогда тракторист вызвал сотрудников МЧС, которые извлекли посрадавшего из шнека, оказали первую медицинскую помощь и доставили в Уренскую ЦРБ. У мужчины была диагностирована травматическая ампутация правой ноги.

По словам очевидцев, пострадавший в тот день постоянно употреблял спиртные напитки.

По факту происшествия проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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