Нижегородцев приглашают стать участниками шествия «Бессмертный полк»

СЕГОДНЯ 17:17 2019-04-15T17:17:45+03:00

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В Нижнем Новгороде 9 мая по площади Минина и Пожарского пройдет шествие «Бессмертный полк». Региональное министерство социальной политики готово помочь жителям региона с изготовлением фотографий для участия в акции. Об этом сообщает НРО движения «Бессмертный полк России».

- Приглашаю всех нижегородцев пройти шествием «Бессмертный полк» в память о героях Великой Отечественной войны. Этот день возвращает в историю, которая отзывается в сердцах многих, - уверена руководитель штаба «Бессмертный полк России» в Нижегородской области Анна Малиновская. - Нижегородцы могут стать соорганизаторами акции в качестве волонтеров шествия. Для этого необходимо заполнить специальную форму в официальной группе Вконтакте и пройти обучение для добровольцев. Участникам шествия регистрации не требуется.

Чтобы стать участником акции, необходимо самостоятельно изготовить или заказать изготовление штендера с изображением своего семейного героя и прийти 9 мая на Верхневолжскую набережную. Со своей стороны региональное министерство готово помочь тем, у кого нет материальной возможности распечатать фотографию. Для этого достаточно обратиться в районное управление социальной защиты населения по месту жительства. При себе необходимо иметь паспорт и фотографию своего участника Великой Отечественной войны.

Начало построения колонны состоится в 9:00 9 мая на Верхневолжской набережной. Пройти на набережную можно будет с улиц Нестерова и Провиантская.

ИСТОЧНИК KP.RU