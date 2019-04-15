В Нижнем Новгороде пройдет форум «Россия – спортивная держава»

СЕГОДНЯ 15:25 2019-04-15T15:29:52+03:00

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Министр спорта России Павел Колобков и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудили проведение форума «Россия – спортивная держава», который состоится в начале октября в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Нижегородская область – очень спортивный регион, где много делается для развития массового спорта, - напомнил министр спорта Павел Колобков. - Область полностью выполняет целевые показатели Стратегии развития физической культуры и спорта. На сегодняшний день в регионе существует 19 базовых видов спорта. При этом сами нижегородцы регулярно выступают на Олимпийских играх, где завоевывают медали.

По мнению министра, в регионе есть все необходимые условия для проведения такого форума. Особенно после проведения чемпионата мира по футболу.

- Мы готовы к проведению форума. У нас уже есть целый ряд идей, связанных с культурными и спортивными возможностями Нижнего Новгорода, - уверен губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Главный вопрос касается деловой программы. От ее формирования будут зависеть и все организационные вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU