Довыборы в Законодательное собрание проходят в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 12:21 2019-04-14T12:22:55+03:00

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В Нижегородской области сегодня проходят довыборы в региональное Законодательное собрание. В частности, жители региона выбирают депутата на место скандально известного депутата Александра Глушкова, сложившего полномочия в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела. Об этом сообщается на сайте Избирательной комиссии Нижегородской области.

- 14 апреля открылись 37 постоянных участков в Балахнинском районе и 27 постоянных и один временный участок в Володарском районе, - сообщила председатель областного избиркома Оксана Кислицына. – По данным на 10:00 14 апреля явка избирателей составила 4,2%. Письменных жалоб и обращений на проведение дополнительных выборов не поступало.

Напомним, одномандатный избирательный округ № 21, где сегодня проходят дополнительные выборы в Законодательное собрание Нижегородской области, включает в себя территории Балахнинского и Володарского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU