2019-04-11T10:53:10+03:00
Общество

Пропавший в Дзержинске 16-летний Никита Кучинский найден живым

Молодого человека искали пять дней
Валерия ГРОМОВА
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5 апреля 2019 года в Дзержинске пропал 16-летний Никита Кучинский. Он вышел из школы №9 на улице Терешковой.

Утром в четверг, 11 апреля, поисково-спасательный отряд «Волонтер» сообщил, что подросток найден живым.

- Найден! Жив! Спасибо за помощь в распространении информации, - написали они на своей официальной странице в социальной сети "Вконтакте".

Напомним, уже полгода в Нижегородской области продолжаются поиски двух девочек: 13-летней Маши Ложкаревой и 9-летней Маши Люлиной. Первая пропала 1 августа в садоводческом товариществе "Борок" Кстовского района, когда поехала кататься на велосипеде. Маша помладше пропала 20 августа в Богородске, когда вышла гулять рядом с домом на детской площадке. Она дошла до мусорных баков, а обратно уже не вернулась. До сих пор у правоохранителей нет ни одной зацепки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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