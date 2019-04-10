2019-04-10T10:27:29+03:00
Общество

16-летний Никита Кучинский пропал в Дзержинске пять дней назад

Его разыскивают с 5 апреля
Валерия ГРОМОВА
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Фото: ПСО "Волонтер"Фото: ПСО "Волонтер"
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5 апреля 2019 года в Дзержинске (Нижегородская область) пропал 16-летний Никита Кучинский. Как сообщается на официальной странице поисково-спасательного отряда «Волонтер» в социальных сетях, подросток вышел из школы №9 на улице Терешковой, и с тех пор его никто не видел.

Приметы Никиты: рост 175 сантиметров, среднее телосложение, русые волосы и голубые глаза. В момент исчезновения он был одет в темно-синюю куртку, черные спортивные штаны и черные кроссовки с белой подошвой.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении молодого человека, просим сообщить ее волонтерам по номеру 8-831-291-51-51 или сразу в полицию: 102.

Напомним, в Нижегородской области уже полгода продолжаются поиски двух девочек: 13-летней Маши Ложкаревой и 9-летней Маши Люлиной. Первая пропала 1 августа в садоводческом товариществе "Борок" Кстовского района. Маша помладше пропала 20 августа в Богородске, когда вышла гулять рядом с домом на детской площадке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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