2019-04-09T12:23:41+03:00
Общество

Олег Тактаров выбрал РЦ «Янтарь» для прохождения курса физической реабилитации

Он очень внимательно изучает вопрос реабилитации ветеранов спорта, поэтому решил испытать предложенные центром процедуры на себе
Эльвира ОСИПОВА
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Олег Тактаров вместе с заслуженным тренером РФ Михайловым Виталием Карловичем посетили медицинский реабилитационный «Янтарь». Виталий Карлович перенес две операции на сердце и нуждается в регулярном прохождении курса реабилитации. Олег очень внимательно изучает вопрос реабилитации ветеранов спорта, поэтому решил испытать предложенные центром процедуры на себе.

Мультидисциплинарная бригада специалистов РЦ «Янтарь» на основании осмотра и УЗИ диагностики разработали программы, включающие в себя необходимые процедуры. Программа Олега Тактарова состояла из занятий и процедур, направленных на снятие напряжения с коленных суставов и устранения боли в спине. Для Виталия Карловича была разработана программа, представляющая собой совокупность кардио тренировок под строгим присмотром инструктора ЛФК и терапии, повышающий психо-эмоциональный фон.

Комплексный подход, уютные номера, ресторанное питание, современное оборудование и использование новейших техник и методик позволили специалистам «Янтаря» по-настоящему удивить чемпиона и его тренера.

«Когда я утром приехал, у меня болело буквально всё. И спина, и колени. Как они мне восстановили баланс за один день я не знаю, но я сейчас стою и действительно опираюсь на обе ноги! Я таких упражнений еще не видел»

Виталий Карлович пройдет в РЦ «Янтарь» полный (21-дневный) курс реабилитации по программе «Восстановление после стентирования коронарных сосудов»

Справка:

РЦ «Янтарь» открылся в сентябре 2018 года в Нижегородской области Кстовского района, село Татинец.

Четырехэтажный центр, находящийся на живописном берегу реки Волга, готов принять на реабилитацию до 100 пациентов по направлениям: неврология, кардиология, травматология и ортопедия. РЦ«Янтарь» оснащен всем необходимым оборудованием, укомплектован полным составом мультидисциплинарной бригады, обеспечен безбарьерной средой для комфортного пребывания пациентов.

Yantary.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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