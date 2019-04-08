В нижегородских школах запустят программу изучения итальянского языка

СЕГОДНЯ 15:19 2019-04-08T15:19:05+03:00

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Отдельную программу изучения итальянского языка организуют в школах Нижегородской области. Этот вопрос обсудили вице-губернатор Евгений Люлин и Чрезвычайный и полномочный посол Италии в России Паскуале Терраччано, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам Люлина, эта программа позволит «сделать образование нижегородских школьников более разносторонним и глубоким, а значит, даст нашим ребятам преимущества в будущем».

Кроме того, в ходе встречи было решено провести в Нижегородской области Дни итальянской культуры. В ближайшее время будет прорабатываться концепция и программа мероприятия. Даты пока неизвестны.

Помимо культурных моментов Евгений Люлин и Паскуале Терраччано обсудили также экономическое сотрудничество Нижегородской области с Италией.

- В 2017 году товарооборот вырос в 1,3 раза, в 2018 году – в 1,5 раза. Что касается экспорта, его рост по итогам 2018 года превысил рост общего товарооборота региона с Италией – поставки нижегородской продукции выросли в 1,7 раза, - рассказал вице-губернатор.

Паскуале Терраччано, в свою очередь, подчеркнул, что одна из задач бизнес-миссии итальянских компаний – развить в Нижегородской области практику реализации таких успешных инвестпроектов, как машиностроительный завод «Даниели Волга».

ИСТОЧНИК KP.RU