Первенство и чемпионат России по бадминтону пройдут в Городецком районе в ближайшие дни

СЕГОДНЯ 17:11 2019-04-06T17:11:58+03:00

В состязаниях будут принимать участие около 90 спортсменов

Изменить размер текста: A A

В Нижегородской области начались первенство и чемпионат России по бадминтону. Мероприятия будут проходить с 5 по 9 и с 10 по 14 числа этого месяца на базе многофункционального спортивного комплекса Эмиральд Кап, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В состязаниях будут принимать участие около 90 спортсменов из 10 разных регионов России: Московской, Нижегородской, Ульяновской, Саратовской областей, Республики Башкортостан, Республики Чувашия и Татарстан, а также Приморского и Пермского края. Все соревнования пройдут в Городецком районе, в деревне Большой Суходол.

Спортсмены, которые станут сильнейшими, войдут в сборную команду для участия в первенстве и чемпионате Мира.

Напомним, первый всероссийский фестиваль-конкурс независимых театров «Театральная Стрелка» стартовал в столице Приволжья 3 апреля. На открытии в Центре театрального мастерства зрители увидели постановку «Сибирь» Театра НеНомативной пластики из Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU