2019-04-04T12:22:28+03:00
Звезды

Первый фестиваль независимых театров стартовал в Нижнем Новгороде

Участие в нем примут девять коллективов из разных городов России
Анастасия НАЗАРОВА
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Первый всероссийский фестиваль-конкурс независимых театров «Театральная Стрелка» стартовал в столице Приволжья 3 апреля. На открытии в Центре театрального мастерства зрители увидели постановку «Сибирь» Театра НеНомативной пластики из Санкт-Петербурга.

- Мы живем этим проектом несколько месяцев, - признался руководитель ЦТМ Евгений Пыхтин. - У нас будет девять конкурсных спектаклей со всей России, у нас будут лучшие эксперты - лидеры театральной деятельности: театроведы, критики, эксперты «Золотой маски». Также в программе воркшопы, мастер-классы и читки. Будет очень интересно!

По словам главы городского депкульта Романа Беагона, этот фестиваль - яркое и значимое для Нижнего Новгорода событие, позволяющее не просто нанести город на театральную карту России.

- Это большая и уверенная заявка на то, что мы являемся значимым центром театральной культуры, - считает чиновник.

Первым конкурсным спектаклем, который увидят зрители 6 апреля, станет «СОНМ» (18+) «Мастерской Брусникина» (Москва). Полная информация о фестивале находится на сайте ЦТМ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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