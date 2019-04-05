В Нижнем Новгороде из незаконного оборота изъяли почти три тысячи литров алкоголя

СЕГОДНЯ 09:34 2019-04-05T09:34:55+03:00

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В рамках оперативно-профилактической операции «Алкоголь» на территории Нижнего Новгорода из незаконного оборота было изъято 2890 литров алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Нижнему Новгороду.

По данным ведомства, главная цель мероприятия состояла в выявлении фактов незаконной реализации алкогольной продукции. И операция дала свои результаты: на территории Нижнего Новгорода было выявлено 104 правонарушения, 45 протоколов составлено в связи с продажей алкогольной продукции в ночное время суток.

В рамках этой профилактической операции из незаконного оборота было изъято 2890 литров алкоголя. При этом 37 нарушителей были привлечены к административной ответственности.

А в отношении одного из правонарушителей было возбуждено уголовное дело по статье «Розничная продажа алкогольной продукции несовершеннолетним. В дальнейшем подобные профилактические операции планируется продолжить.

ИСТОЧНИК KP.RU