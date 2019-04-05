2019-04-05T09:34:55+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде из незаконного оборота изъяли почти три тысячи литров алкоголя

К ответственности были привлечены 37 нарушителей
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Изменить размер текста:

В рамках оперативно-профилактической операции «Алкоголь» на территории Нижнего Новгорода из незаконного оборота было изъято 2890 литров алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Нижнему Новгороду.

По данным ведомства, главная цель мероприятия состояла в выявлении фактов незаконной реализации алкогольной продукции. И операция дала свои результаты: на территории Нижнего Новгорода было выявлено 104 правонарушения, 45 протоколов составлено в связи с продажей алкогольной продукции в ночное время суток.

В рамках этой профилактической операции из незаконного оборота было изъято 2890 литров алкоголя. При этом 37 нарушителей были привлечены к административной ответственности.

А в отношении одного из правонарушителей было возбуждено уголовное дело по статье «Розничная продажа алкогольной продукции несовершеннолетним. В дальнейшем подобные профилактические операции планируется продолжить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глеб Никитин встретился с гендиректором «Уралвагонзавода» Александром Потаповым
Голосование за самые убитые дороги стартовало в группе «Антияма-НН»
В Нижнем Новгороде почтят память погибших подводников
С начала проекта «Команда 800» нижегородцы подали уже больше 30 предложений
Нижегородцам напомнили о весенней вакцинации домашних животных
Нижегородцев приглашают на кастинг в «Последний герой»
«Цифровая мобилизация» прошла в Сеченове 3 апреля
Глеб Никитин: «Необходим более тщательный контроль за работой крупных свиноводческих комплексов»
Подведение итогов национальной премии «Гражданская инициатива» состоится 25 мая
На строящийся храм в честь основателя Нижнего Новгорода установили купола
Глеб Никитин: «Мы обратились в правительство страны, чтобы вернуть льготу на вывоз ТБО ветеранам боевых действий»
«Книжный салон-2019» откроется на Нижегородской ярмарке 5 апреля
Первый фестиваль независимых театров стартовал в Нижнем Новгороде
24-летний нижегородец убил своего гостя молотком
Тело 80-летней женщины обнаружено на пожаре в Арзамасе
Трое молодых людей пострадали в массовом ДТП на проспекте Гагарина
Два плавучих дебаркадера вспыхнули в районе Борского моста 3 апреля
Прокуратура провела проверку по факту падения ледяной глыбы на жительницу Краснобаковского района
Участок трассы М-7 в Лысковском районе сужен из-за ремонта дороги
Алексей Алехин станет руководителем исполкома нижегородского отделения Общероссийского народного фронта
Глеб Никитин: «Два новых ресурсных центра откроются в регионе в 2019 году»