2019-04-03T17:20:58+03:00
Общество

Алексей Алехин станет руководителем исполкома нижегородского отделения Общероссийского народного фронта

Девять месяцев Алехин возглавлял департамент развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области
Андрей ВОВК
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Директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Алексей Алехин в ближайшее время будет назначен руководителем исполкома нижегородского отделения Общероссийского народного фронта. Данную информацию «Комсомольской правде – Нижний Новгород» подтвердили источники в Нижнем Новгороде и в Москве.

Напомним, в ноябре 2018 года после трех лет работы пост руководителя исполкома ОНФ покинул Леонид Сухотерин.

Алексей Алехин родился 10 октября 1974 года в Горьком. В 1997 году окончил физический факультет ННГУ им. Лобачевского. В 2009 году получил дополнительное образование в Высшей школе международного бизнеса МВА в РАНХиГС при Президенте РФ (АНХ при Правительстве РФ, РАГС при Президенте РФ).

Являлся общественным представителем в Нижегородской области АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов. С 2010 года и до июня 2018 года работал генеральным директором ООО «ЭМГ-консалт». С июня 2013 года являлся членом, а затем председателем совета директоров ОАО СКТБ «Мединструмент», с октября 2013 года — членом Экспертно-консультационного совета в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом.

В феврале 2018 года стал победителем в конкурсе «Лидеры России». 26 июня 2018 года губернатор региона Глеб Никитин назначил Алексея Алехина директором департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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