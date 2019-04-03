2019-04-03T12:04:28+03:00
Экономика

Госдолг Нижегородской области составляет 62,9 миллиарда рублей

Эта цифра не изменилась по сравнению с данными марта
Валерия ГРОМОВА
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Государственный долг Нижегородской области, по данным на апрель 2019 года, составляет 62,9 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министерство финансов.

Этот показатель остался таким же, каким был в марте текущего года.

С начала 2019 года объем госдолга уменьшился на 12,2 миллиарда рублей. Это связано с погашением кредитов коммерческих банков, уменьшением объема обязательств по предоставленной государственной гарантии.

Сейчас на 0,3% долг состоит из госгарантий, на 67,9% - из государственных ценных бумаг, на 31,8% - из бюджетных кредитов, полученных из бюджета Российской Федерации.

По прогнозам экспертов, в начале 2020 года госдолг Нижегородской области должен составлять 75,086 миллиарда рублей – на уровне января 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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