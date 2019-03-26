2019-03-26T16:25:19+03:00
Общество

Андрей Бетин и Константин Калачев примут участие в заседании эксперт-клуба «Комсомольской правды»

Очередное заседание эксперт-клуба «ОколоКремля» будет посвящено теме «Команды правительства»
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Очередное заседание эксперт-клуба «Комсомольской правды» «ОколоКремля» состоится в Нижнем Новгороде в 13:00 в четверг, 28 марта 2019 года. Заседание будет посвящено теме «”Команда правительства” как положительный опыт подбора кадров в органы исполнительной власти».

Участниками заседания станут:

- заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин,

- федеральный политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев,

- заместитель директора Нижегородского института-филиала РАНХиГС, кандидат психологических наук Владимир Аврамцев,

- директор Дзержинского филиала РАНХиГС, кандидат экономических наук Александр Парамонов,

- заместитель министра финансов Нижегородской области, финалист конкурса «Лидеры России – 2019» Юрий Шалабаев,

- заместитель руководителя аппарата главы Нижнего Новгрода, директор департамента кадровой политики Александр Малафеев,

- заместитель главы администрации Нижнего Новгорода по информационным технологиям Алексей Карапузов,

- председатель Молодежной палаты при думе Нижнего Новгорода Кирилл Карташев.

Заседание состоится на площадке Проектного офиса по реализации Стратегии развития Нижегородской области по адресу: ул. Большая Печерская, 44. «Комсомольская правда» - Нижний Новгород» приглашает коллег принять участие в мероприятии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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