Андрей Бетин и Константин Калачев примут участие в заседании эксперт-клуба «Комсомольской правды»
Очередное заседание эксперт-клуба «Комсомольской правды» «ОколоКремля» состоится в Нижнем Новгороде в 13:00 в четверг, 28 марта 2019 года. Заседание будет посвящено теме «”Команда правительства” как положительный опыт подбора кадров в органы исполнительной власти».
Участниками заседания станут:
- заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин,
- федеральный политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев,
- заместитель директора Нижегородского института-филиала РАНХиГС, кандидат психологических наук Владимир Аврамцев,
- директор Дзержинского филиала РАНХиГС, кандидат экономических наук Александр Парамонов,
- заместитель министра финансов Нижегородской области, финалист конкурса «Лидеры России – 2019» Юрий Шалабаев,
- заместитель руководителя аппарата главы Нижнего Новгрода, директор департамента кадровой политики Александр Малафеев,
- заместитель главы администрации Нижнего Новгорода по информационным технологиям Алексей Карапузов,
- председатель Молодежной палаты при думе Нижнего Новгорода Кирилл Карташев.
Заседание состоится на площадке Проектного офиса по реализации Стратегии развития Нижегородской области по адресу: ул. Большая Печерская, 44. «Комсомольская правда» - Нижний Новгород» приглашает коллег принять участие в мероприятии.
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