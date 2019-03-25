Хор НГЛУ им. Добролюбова выступит в знаменитом «Карнеги-холле» в Нью-Йорке

СЕГОДНЯ 18:55 2019-03-25T18:55:16+03:00

Эту возможность лингвисты получили, одержав победу на международном конкурсе в Казани

Изменить размер текста: A A

Хор Нижегородского государственного лингвистического университета имени Н. А. Добролюбова выступит на легендарной сцене «Карнеги-холла» в Нью-Йорке. Приглашение на участие в концерте лингвисты получили после того, как одержали победу на международном конкурсе имени М. Г. Климова в Казани 24 марта, сообщается на странице хора в соцсети «Вконтакте».

В общей сложности в конкурсе приняли участие более двадцати хоров из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска, Воронежа, Тольятти и других городов России.

Нижегородский коллектив получил диплом I степени и денежную премию в размере 10 тысяч рублей, а его руководитель Максим Иванов - специальный диплом «За дирижерское мастерство» и аналогичный денежный приз.

Добавим, что выступление нижегородцев на сцене знаменитого концертного зала «Карнеги-холл» состоится 4 июня 2019 года и 11 июня 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU