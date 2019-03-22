Двое бездомных погибли на пожаре в заброшенном здании в Городце

СЕГОДНЯ 10:47 2019-03-22T10:47:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Рано утром 22 марта в Городце загорелся нежилой дом, отключенный от коммуникаций. Внутри были найдены тела мужчины и женщины без определенного места жительства.

Прибывшие на место происшествия следователи организовали проведение доследственной проверки. Личности погибших устанавливаются.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области, с целью установления причин их смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. Эксперты не исключают, что они могли использовать открытый огонь для обогрева и приготовления пищи.

Предварительной версией трагедии является неосторожное обращение с огнем. Обстоятельства выясняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 17 марта 2019 года, в Вачском районе Нижегородской области загорелся личный жилой дом. В здании было найдено тело мужчины 1958 года рождения. Кроме того, хозяин дома – мужчина 1967 года рождения – получил ожоги тела 3-4 степени. Пострадавшего госпитализировали в Центральную районную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU