Один человек погиб и один попал в больницу после пожара в Вачском районе

СЕГОДНЯ 09:45 2019-03-18T09:45:18+03:00

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В воскресенье, 17 марта 2019 года, в Вачском районе Нижегородской области загорелся личный жилой дом. Пожар унес жизнь одного человека, еще один попал в больницу.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, трагедия случилась около 11:30 в селе Новоселки. Приехавшие на место происшествия пожарные обнаружили, что здание полностью охвачено огнем. Дом сгорел вместе с надворной постройкой на общей площади 78 квадратных метров.

Внутри было найдено тело мужчины 1958 года рождения. Кроме того, хозяин дома – мужчина 1967 года рождения – получил ожоги тела 3-4 степени. Пострадавшего госпитализировали в Центральную районную больницу. На тяжесть последствий повлияло позднее обнаружение возгорания и сообщение о нем в пожарную охрану.

Пожар тушили 10 человек личного состава ГУ МЧС и четыре машины. Причиной случившегося стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU