2019-03-19T11:56:28+03:00
Общество

Чемпионат по художественной гимнастике пройдет в Нижнем Новгороде 20 и 21 марта

В течение двух дней спортсменки поборются за победу в индивидуальных и групповых упражнениях
Валерия ГРОМОВА
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Двухдневный городской чемпионат по художественной гимнастике пройдет 20 и 21 марта в Нижнем Новгороде. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, состязания состоятся на базе Нижегородского областного училища олимпийского резерва имени Тишина.

В них примут участие спортсменки 2003 года рождения и старше из физкультурно-спортивных организаций города: «НОУОР имени В.С. Тишина», ДЮСШ «Радий», ДЮСШ «Чайка», СШОР № 16, ДЮСШ №2. В индивидуальной программе гимнастки соревнуются по программе мастеров спорта России. Победители и призеры определятся в многоборье. В групповых упражнениях – многоборье, команды соревнуются по программе мастеров спорта России.

Начало соревнований запланировано на 10:00.

Напомним, вчера в Нижнем Новгороде прошла рабочая встреча губернатора Глеба Никитина и Чрезвычайного и полномочного посла Республики Кубы в Российской Федерации Херардо Пеньяльвера Порталя. В результате Глеб Никитин предложил в 2019 году провести в Нижегородской области «Дни культуры Кубы», приурочив их к празднованию 500-летнего юбилея Гаваны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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