Глеб Никитин предложил провести в Нижегородской области «Дни культуры Кубы»

СЕГОДНЯ 17:08 2019-03-18T17:08:37+03:00

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В понедельник, 18 марта 2019 года, в Нижнем Новгороде прошла рабочая встреча губернатора Глеба Никитина и Чрезвычайного и полномочного посла Республики Кубы в Российской Федерации Херардо Пеньяльвера Порталя.

Мероприятие прошло в кремле, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. В ходе него стороны обсудили возможности укрепления двустороннего сотрудничества. По словам Глеба Никитина, товарооборот между регионом и Кубой в 2018 году составил 25 миллионов рублей. Среди других направлений сотрудничества глава региона выделил также образование и здравоохранение.

- Мы стремимся к развитию нашего сотрудничества с Кубой в гуманитарной сфере. Важной областью остается медицина. Так в российско-кубинском центре диагностики и лечения синдрома диабетической стопы на базе больницы № 33 лечение проходят не только нижегородцы и жители других регионов, но и пациенты из-за рубежа, - рассказал Глеб Никитин.

- Мы также договорились о возможном проведении в октябре кубинской недели в Нижнем Новгороде, чтобы представить кубинскую культуру, туристический потенциал и многое другое. Также вместе подготовим предложения, чтобы в Нижегородской области могли учиться больше кубинских студентов, - пояснил Херардо Пеньяльвер Порталь.

В результате Глеб Никитин предложил в 2019 году провести в Нижегородской области «Дни культуры Кубы», приурочив их к празднованию 500-летнего юбилея Гаваны.

ИСТОЧНИК KP.RU