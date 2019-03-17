Нижегородцы создали уникальную систему фиксации сегментов позвоночника при переломах

СЕГОДНЯ 15:24 2019-03-17T15:24:21+03:00

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Технопарк «Анкудиновка» представил примеры успешной кооперации крупного бизнеса и малых инновационных предприятий Нижегородской области на XII Петербургском Партнериате малого и среднего бизнеса. Об этом со ссылкой на руководителя технопарка Тимура Радаева сообщает пресс-служба регионального правительства.

Одним из интересных примеров оказался проект программно-аппаратного комплекса проектирования и натурно-модельных испытаний широкополосных систем радиосвязи, радиолокации и навигации высокоскоростных объектов. Его создали сотрудники «Научно-производственного предприятия «ПРИМА» и нижегородского малого инновационного предприятия «АВИАКОМ».

Этот комплекс нужен для того, чтобы производить авиационную радиосвязную аппаратуру воздушных судов различных типов.

Также были представлены транспедикулярные винтовые системы – проект кооперации Арзамасского приборостроительного завода и компании «ВИП-Технологии».

- Продукт является настоящим прорывом в сфере медицины и представляет собой систему фиксации сегментов позвоночника при переломах. Разработка является уникальной для российского рынка и имеет хорошие экспортные перспективы, - рассказал Тимур Радаев.

ИСТОЧНИК KP.RU