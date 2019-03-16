Глеб Никитин поручил разработать отдельный раздел для «Лидеров России» на портале «Команда Правительства»
На портале «Команда правительства» появился специальный раздел для финалистов конкурса «Лидеры России». Он будет создан по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на заявление губернатора, которое он сделал 15 марта в Сочи, где сейчас проходит финал конкурса.
- Все участники понимают ценность отборочных процедур, осознают, что это в первую очередь процесс самообучения, самосовершенствования, знакомств, опыта, и только потом - назначение на какую-либо позицию. В прошлом году мы, использовав опыт «Лидеров России», запустили свою программу отбора эффективных управленцев – «Команда Правительства». Приглашаю всех, кто заинтересован, готов получить предложение, заполнить анкету на одноименном портале, принять участие в проходящих сейчас кадровых отборах, - отметил Глеб Никитин.
Глеб Никитин подчеркнул, что заявки финалистов «Лидеров России» будут рассматриваться в первую очередь.
ИСТОЧНИК KP.RU