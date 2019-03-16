2019-03-16T14:58:28+03:00
Общество

Глеб Никитин поручил разработать отдельный раздел для «Лидеров России» на портале «Команда Правительства»

Финалисты конкурса смогут отметить, в какой сфере считают свой опыт наиболее применимым
Юлия ДАНЧЕНКО
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На портале «Команда правительства» появился специальный раздел для финалистов конкурса «Лидеры России». Он будет создан по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на заявление губернатора, которое он сделал 15 марта в Сочи, где сейчас проходит финал конкурса.

- Все участники понимают ценность отборочных процедур, осознают, что это в первую очередь процесс самообучения, самосовершенствования, знакомств, опыта, и только потом - назначение на какую-либо позицию. В прошлом году мы, использовав опыт «Лидеров России», запустили свою программу отбора эффективных управленцев – «Команда Правительства». Приглашаю всех, кто заинтересован, готов получить предложение, заполнить анкету на одноименном портале, принять участие в проходящих сейчас кадровых отборах, - отметил Глеб Никитин.

Глеб Никитин подчеркнул, что заявки финалистов «Лидеров России» будут рассматриваться в первую очередь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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