Спортивный фестиваль «Яркий мир спорта!» для воспитанников детских домов пройдет в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 10:30 2019-03-16T10:30:37+03:00

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В Нижнем Новгороде пройдет спортивный фестиваль «Яркий мир спорта» для воспитанников детский домов, а также детей из неблагополучных и малообеспеченных семей. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Ребята увидят показательные выступления спортсменов по самбо, воздушной и спортивной гимнастике, боксу, тхэквондо, спортивно-бальным танцам, чирлидингу и смешанным боевым единоборствам. Кроме того, во время фестиваля будут проходить спортивные и интеллектуальные конкурсы, в которых смогут принять участие все, кто придется на фестиваль. Самые активные получат ценные призы и подарки.

Фестиваль проводит Высшая школа экономики при поддержке депутата Государственной думы РФ Дмитрия Сватковского, семикратного чемпиона мира по самбо Раиса Рахматуллина и чемпиона мира по боксу Андрея Гоголева.Планируется, что на фестиваль придет около 250 детей.

Мероприятие состоится 16 марта в 14.00 в ФОКе «Северная звезда» Автозаводского района Нижнего Новгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU