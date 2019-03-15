15 Март 16:39 2019-03-15T16:39:36+03:00

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Сегодня, 15 марта 2019 года в Нижнем Новгороде начались гастроли театра балета Бориса Эйфмана. Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

В течение двух дней – 15 и 16 марта – на сцене Нижегородского театра юного зрителя можно будет увидеть «Анну Каренину».

Накануне первого спектакля состоялась пресс-конференция, на которой присутствовала замминистра культуры Алла Забегалова и солисты коллектива Бориса Эйфмана – Дарья Резник, Олег Габышев и Олег Марков.

В ходе мероприятия стало известно, что со 2 по 7 апреля будут проведены обменные гастроли Нижегородского и Белгородского государственных театров драмы. В Нижнем Новгороде будут показаны спектакли белгородской труппы («Гамлет», «Ханума», «Филумена Мартурано» и музыкальный спектакль для детей «Карлик Нос»).

- Часть билетов на гастрольные спектакли Санкт-Петербургского Театра балета Бориса Эйфмана в Нижнем Новгороде была предоставлена на благотворительной основе творческим коллективам области, - заявила Забегалова.

Более подробно о самом театре и спектакле «Анна Каренина» рассказали солисты, которые исполняют главные роли. По их словам, балет был поставлен в 2005 году. Он полон внутренней психологической энергии и удивительно точен по своему эмоциональному воздействию.

ИСТОЧНИК KP.RU