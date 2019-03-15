Нижегородский РЦ «Янтарь» представлен на XI Международном конгрессе «Нейрореабилитация» в Москве

СЕГОДНЯ 12:14 2019-03-15T12:14:44+03:00

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Нижегородский реабилитационный центр «Янтарь» представлен на «XI Международном конгрессе Нейрореабилитация», который проходит в Москве 14-15 марта 2019 года.

Главный врач РЦ «Янтарь» - Александр Пушкарев, а также ведущий невролог центра Вениамин Васильев приняли участие в крупнейшем мероприятии на тему нейрореабилитации, организованным Министерством здравоохранения РФ, Национальной Ассоциацией по борьбе с инсультом и Союзом реабилитологов России.

В рамках конгресса будут рассмотрены новые методы и техники реабилитации больных с разными неврологическими нарушениями, в числе которых: инсульт, рассеянный склероз, тяжелые травмы и острые повреждения головного мозга, проблемы пожилого возраста. Большое внимание уделят теме подготовки кадров мультидисциплинарной бригады. Современная реабилитация предполагает комплексную программу, включающую занятия со специалистами разных направлений. Эффективность лечения больных напрямую зависит от взаимодействия членов бригады.

РЦ «Янтарь» впервые представит свои возможности в реабилитации международному сообществу.

Справка:

РЦ «Янтарь» открылся в сентябре 2018 года в Нижегородской области Кстовского района, село Татинец.

Четырехэтажный центр, находящийся на живописном берегу реки Волга, готов принять на реабилитацию до 100 пациентов по направлениям: неврология, кардиология, травматология и ортопедия. РЦ«Янтарь» оснащен всем необходимым оборудованием, укомплектован полным составом мультидисциплинарной бригады, обеспечен безбарьерной средой для комфортного пребывания пациентов.

Сайт: Yantary.ru

Почта: info@yantary.ru

Телефон: 88002225480

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ИСТОЧНИК KP.RU