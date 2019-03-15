2019-03-15T11:25:10+03:00
Общество

Глеб Никитин принял участие в панельной дискуссии губернаторов в рамках финала конкурса «Лидеры России»

Финал конкурса управленцев «Лидеры России» проходит в Сочи с 12 по 17 марта
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Глава Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в панельной дискуссии губернаторов, состоявшейся в рамках финала конкурса управленцев «Лидеры России». Участниками дискуссии также стали губернаторы Самарской, Новгородской, Ивановской областей и Ямало-Ненецкой Автономной области. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В начале заседания гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил, что всех собравшихся губернаторов объединяет одно – они не слишком давно занимают эти посты, и задал вопрос, насколько сложно им было формировать команду.

- Я не верю в то, что процесс формирования команды можно завершить, - заявил Глеб Никитин. – Как только появляются удачные «приобретения», другие работодатели начинают выбивать звенья в цепи, которую ты сформировал. Так что этот процесс бесконечный. Собирая команду в Нижегородской области, я руководствовался тремя принципами. Во-первых, каждое решение нужно пропускать через экспертное сообщество, людей, имеющих авторитет. Во-вторых, надо давать возможность раскрыться всем действующим сотрудникам, и в-третьих, нельзя бояться принимать то или иное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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