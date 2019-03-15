Снежные и пасмурные выходные ожидают нижегородцев

СЕГОДНЯ 10:33 2019-03-15T10:33:53+03:00

Температура будет колебаться от минуса к плюсу

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В грядущие выходные погода нижегородцев не слишком порадует – синоптики прогнозируют снегопады. Об этом свидетельствуют данные портала погоды Gismeteo.ru.

Согласно информации, днем в субботу, 16 марта, в Нижнем Новгороде будет около -1 градуса Цельсия. Небо будет затянуто тучами, из которых то и дело будет падать снег. К ночи снегопад немного ослабнет, а температура воздуха опустится до -3 градусов.

Снег будет продолжать идти всю ночь, а днем в воскресенье, 17 марта, когда температура воздуха поднимется до +1 градуса, будет чередоваться с дождем. Небо весь день будет оставаться таким же пасмурным.

Зато в понедельник погода будет по-настоящему весенней – из-за туч выглянет солнышко, а воздух прогреется до +3 градусов Цельсия. Аналогичная погода сохранится до середины рабочей недели.

ИСТОЧНИК KP.RU