2019-03-13T17:56:54+03:00
Общество

Девятилетняя Азиза Халитова пропала в Нижнем Новгороде

Волонтеры объявили срочный сбор на поиски девочки
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Девятилетняя Азиза Халитова пропала в Нижнем НовгородеДевятилетняя Азиза Халитова пропала в Нижнем НовгородеФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Нижегородские волонтеры объявили срочный сбор на поиски девятилетней Азизы Халитовой – девочка пропала в Автозаводском районе в среду, 13 марта 2019 года. Об этом сообщает нижегородская поисково-спасательная группа «Рысь».

На данный момент известно, что 13 марта девочка вышла из школы на Южном шоссе и пропала.

Азиза Халитова имеет среднее телосложение, рост 120 сантиметров, черные кудрявые волосы до плеч и черные глаза. На ней была надета розовая шапка, темно-сний пуховик, разноцветные полосатые лосины и синие ботинки. При себе у девочки был розовый рюкзак Hello Kitty.

Волонтеры будут собираться в ближайшее время возле дома №35 по Южному шоссе – на парковке у магазина «Перекресток». Желающим участвовать в поисках рекомендуется одеться в соответствии с погодой и взять с собой фонарь, батарейки, перчатки, горячий чай и какую-нибудь еду для перекуса.

Контакты волонтеров:

- координатор Ибис (Андрей):

- инфорг 89506162467 Кнопка (Надежда).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Экс-главу администрации Кстовского района осудили на 8,5 лет колонии строгого режима за взятку
Около 360 миллионов рублей направят в 2019 году для перехода нижегородских поликлиник на новые стандарты
Нижегородская область представит альтернативу Microsoft Office
Сотрудники ГИБДД напомнили нижегородцам о необходимости «световозвращателей»
На «Бережливые поликлиники» в Нижегородской области направят почти 200 миллионов рублей
В Нижнем Новгороде состоится фиеста воздушных шаров
Александр Малафеев стал заместителем руководителя аппарата главы города
Сирены опять будут включать в Нижнем Новгороде
Правительству Нижегородской области удалось сэкономить на торгах в феврале 3,6 миллионов рублей
Нижегородский бассейн, где дети отравились хлором, временно закрыт по решению суда
БК «Нижний Новгород» вышел в 1/4 Лиги Чемпионов
745 километров автомобильных дорог будет отремонтировано в 2019 году в Нижегородской области
Семь миллионов рублей направят на исследование потенциала Стрелки
Проект редевелопмента Започаинья разработают в Нижнем Новгороде
Посещаемость нижегородских музеев выросла почти на 80 тысяч человек
В Сарове экс-сотрудник департамента капстроительства предприятия пойдет под суд за взятку