Девятилетняя Азиза Халитова пропала в Нижнем Новгороде

13 Март 17:44 2019-03-13T17:56:54+03:00

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Нижегородские волонтеры объявили срочный сбор на поиски девятилетней Азизы Халитовой – девочка пропала в Автозаводском районе в среду, 13 марта 2019 года. Об этом сообщает нижегородская поисково-спасательная группа «Рысь».

На данный момент известно, что 13 марта девочка вышла из школы на Южном шоссе и пропала.

Азиза Халитова имеет среднее телосложение, рост 120 сантиметров, черные кудрявые волосы до плеч и черные глаза. На ней была надета розовая шапка, темно-сний пуховик, разноцветные полосатые лосины и синие ботинки. При себе у девочки был розовый рюкзак Hello Kitty.

Волонтеры будут собираться в ближайшее время возле дома №35 по Южному шоссе – на парковке у магазина «Перекресток». Желающим участвовать в поисках рекомендуется одеться в соответствии с погодой и взять с собой фонарь, батарейки, перчатки, горячий чай и какую-нибудь еду для перекуса.

Контакты волонтеров:

- координатор Ибис (Андрей):

- инфорг 89506162467 Кнопка (Надежда).

ИСТОЧНИК KP.RU