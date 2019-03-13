2019-03-13T13:59:25+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде состоится фиеста воздушных шаров

Полет запланирован на 12:00 14 марта
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Фиеста воздухоплавателей состоится в Нижнем Новгороде 14 марта. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил организатор фиесты Георгий Зименко.

- Полет фиесты запланирован на завтра – четверг 14 марта, - говорится в сообщении. – Погода по выходным нас совсем не балует, а нам нужны солнце и спокойный ветер, поэтому было принято такое решение. Итак, в 12.00 аэростаты взлетят от Нижегородской Ярмарки, пройдут над Стрелкой и в идеале над Катером "Герой". А в 18.00 аэростаты наполнятся на Нижегородской Ярмарке вновь и будут совершать привязные подъемы, катая всех желающих.

По словам Георгия Зименко, в рамках фиесты в воздух планируется поднять максимум четыре аэростата. На данный момент подтверждено участие трех из них.

ИСТОЧНИК KP.RU

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