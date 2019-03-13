2019-03-13T13:12:21+03:00
Общество

Сирены опять будут включать в Нижнем Новгороде

Проверки будут проводиться около 10-11 часов утра
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Проверки систем оповещения населения пройдут с 14 по 21 марта во всех районах Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Согласно информации, это связано со смотрами готовности противопаводковых отрядов. Проверки будут проводиться около 10-11 часов утра. 14 марта сирены будут выть в Автозаводском, Канавинском, Ленинском и Московском районах, 15 марта – в Нижегородском и Приокском, 19 марта – в Сормовском районе, а 21 марта – в Советском районе.

По словам и.о. директора городского управления ГОЧС Михаила Баранова, подготовка к весеннему паводку началась еще в 2018 году.

- У нас все спланировано заранее – как только ликвидировали прошлый паводок, сразу начали планировать работы на следующий год. Все инструменты наготове: специальные костюмы, бензопилы, альпинистское снаряжение, средства связи, - рассказал Михаил Баранов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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