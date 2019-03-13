Семь миллионов рублей направят на исследование потенциала Стрелки
Семь миллионов рублей будет выделено на градостроительное и социокультурологическое исследование потенциала территории Стрелки в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Напомним, еще летом 2018 года губернатор Глеб Никитин встретился с активистами и профессиональным сообществом объединения «Открытая Стрелка», организатором и координатором которого является архитектурный критик Марина Игнатушко. По итогам встречи Глеб Никитин поручил создать рабочую группу по исследованию потенциала Стрелки.
- За несколько месяцев, что существует рабочая группа, уже сформулировано понимание комплексного исследования, которое поможет определить направления развития территории Стрелки в широком градостроительном контексте. Часть исследовательских мероприятий стартует уже в ближайшее время, - рассказала директор АНО ИРГСНО Дарья Шорина.
ИСТОЧНИК KP.RU