Семь миллионов рублей направят на исследование потенциала Стрелки

СЕГОДНЯ 10:47 2019-03-13T10:47:20+03:00

Часть мероприятий должна стартовать уже в ближайшее время

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Семь миллионов рублей будет выделено на градостроительное и социокультурологическое исследование потенциала территории Стрелки в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Напомним, еще летом 2018 года губернатор Глеб Никитин встретился с активистами и профессиональным сообществом объединения «Открытая Стрелка», организатором и координатором которого является архитектурный критик Марина Игнатушко. По итогам встречи Глеб Никитин поручил создать рабочую группу по исследованию потенциала Стрелки.

- За несколько месяцев, что существует рабочая группа, уже сформулировано понимание комплексного исследования, которое поможет определить направления развития территории Стрелки в широком градостроительном контексте. Часть исследовательских мероприятий стартует уже в ближайшее время, - рассказала директор АНО ИРГСНО Дарья Шорина.

ИСТОЧНИК KP.RU