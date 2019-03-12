2019-03-12T10:24:42+03:00
Общество

Экс-полицейский из Семенова признан виновным в превышении должностных полномочий

Свою вину он так и не признал
Валерия ГРОМОВА
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В Семеновском районе Нижегородской области осудили бывшего старшего участкового уполномоченного полиции. Он совершил преступление по статье «Превышение должностных полномочий» уголовного кодекса России.

Как сообщается на сайте СУ СК РФ по региону, подсудимый узнал о незаконной организации и проведении азартных игр в одном из помещений города и о том, что его коллега собирается пресечь незаконные действия нарушителей, и сообщил своему знакомому о предстоящей операции полицейских.

В результате 10 октября 2016 года мошенники не пустили сотрудников правоохранительных органов в помещение. Незаконная деятельность игорного заведения была пресечена только 11 января 2017 года. Всех виновных уже осудили.

Свою вину бывший полицейский не признал. Из органов внутренних дел его уволили. Приговором суда ему назначено наказание в виде двух лет принудительных работ с удержанием 10 % из заработной платы осужденного в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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