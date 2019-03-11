В Сарове работник аптеки отказался выдать инвалиду лекарства

СЕГОДНЯ 09:37 2019-03-11T09:37:16+03:00

Теперь мужчина привлечен к дисциплинарной ответственности

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Прокуратура Сарова провела проверку работы аптечной сети после обращения местных жителей. Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, сотрудник отказался выдать лекарственные препараты по рецепту врача.

Мужчина, у которого имеется инвалидность третьей группы, пришел в аптеку и показал фармацевту рецепт врача на бесплатное получение лекарств. У него есть право на получение государственной социальной помощи.

Однако сотрудник аптеки ему отказал, нарушив Правила отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, утверждённых приказом Минздрава России.

После этого прокуратура внесла представление руководителю аптеки. Должностное лицо, допустившее нарушение закона, привлечено к дисциплинарной ответственности.

- Руководством Общества с работниками проведена беседа по разъяснению законодательства, регламентирующего порядок отпуска аптекой лекарственных препаратов для медицинского применения, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU