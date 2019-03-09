Куриное мясо, яблоки и подсолнечное масло подешевели в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 10:42 2019-03-09T10:42:13+03:00

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Еженедельный мониторинг цен показал, что стоимость некоторых продуктов питания в Нижегородской области снизилась на несколько рублей. Об этом сообщило министерство экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат.

Так, с 25 февраля по 4 марта на 1,9 процентов упала средняя цена на куриное мясо с 137,3 до 134,7 рублей за килограмм, на 4,6 процентов подешевели яблоки с 83,7 до 79,9 рублей за килограмм, а также немного дешевле стало подсолнечное масло. Его цена снизилась на 2,2 процента с 101,5 до 99,3 рублей за килограмм.

Кроме того, с 25 февраля, по данным Нижегородстата, в регионе снизились средние цены на сахар, черный чай и рис.

Напомним, по данным Росстата, стоимость условного набора продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 6,4 процента меньше среднероссийского показателя.

ИСТОЧНИК KP.RU