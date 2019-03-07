Потерявшийся в Нижегородской области подросток найден
Радостная новость пришла от волонтеров ПСО «Волонтер». 14-летний подросток, который потерялся в Богородском районе, найден живым.
Мальчика искали два дня. Первый сбор был объявлен вечером 6 марта. Тогда волонтеры искали его в родном поселке. Сегодня же, 7 марта, поиски проходили уже в Нижнем Новгороде. Волонтеры осматривали все торговые центры, магазины, шашлычные и все подобные места. И в 12.30 им, наконец, удалось найти подростка.
Напомним, 6 марта парнишка вышел из школы в поселке Окский Богородского района, но домой так и не вернулся.
Однако поиски 14-летней Юли Тузовой, которая пропала 5 марта во Автозаводском районе Нижнего Новгорода идут до сих пор.
Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении девушки, пожалуйста, позвоните инфоргу поиска или на горячую линию отряда ПСО "Волонтер" 291-51-51.
ИСТОЧНИК KP.RU