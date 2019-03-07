2019-03-07T13:06:17+03:00
Общество

Потерявшийся в Нижегородской области подросток найден

Волонтерам удалось найти ребенка
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Радостная новость пришла от волонтеров ПСО «Волонтер». 14-летний подросток, который потерялся в Богородском районе, найден живым.

Мальчика искали два дня. Первый сбор был объявлен вечером 6 марта. Тогда волонтеры искали его в родном поселке. Сегодня же, 7 марта, поиски проходили уже в Нижнем Новгороде. Волонтеры осматривали все торговые центры, магазины, шашлычные и все подобные места. И в 12.30 им, наконец, удалось найти подростка.

Напомним, 6 марта парнишка вышел из школы в поселке Окский Богородского района, но домой так и не вернулся.

Однако поиски 14-летней Юли Тузовой, которая пропала 5 марта во Автозаводском районе Нижнего Новгорода идут до сих пор.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении девушки, пожалуйста, позвоните инфоргу поиска или на горячую линию отряда ПСО "Волонтер" 291-51-51.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глеб Никитин: «8 Марта - это время особой концентрации нашей любви и признательности»
Церемония закрытия «Зимней сказки» пройдет 10 марта
Глеб Никитин провел заседание подгруппы «Формирование комплексной системы обращения с ТКО»
Поездов метро на станции «Стрелка» в Нижнем Новгороде станет больше
В Нижнем Новгороде объявлен сбор на поиски пропавшего подростка
Нижегородские сотрудники ГИБДД будут дарить цветы женщинам-водителям
Праздничную подсветку включат на нижегородской телебашне к Международному женскому дню
Трехдневные масленичные гулянья пройдут на Щелоковском хуторе с 8 по 10 марта
Резкое и сильное похолодание ожидает нижегородцев 6-7 марта
Минздрав Нижегородской области расширил перечень лиц, допускаемых в реанимацию
В Нижнем Новгороде хотят создать цифровую карту захоронений
Памятник Горькому на набережной Федоровского будет отремонтирован
Нижегородский суд закрыл кафе «Встреча» из-за антисанитарии
Нижегородцы отправили более 21 тысячи заявок в ИС «Наш Нижний»
«Первая народная медицинская премия» стартует в Нижегородской области 7 марта
Движение транспорта будет ограничено в Нижнем Новгороде 10 марта
49-летний мужчина погиб на пожаре в Варнавинском районе 5 марта
Ушла в школу в пропала: В Нижнем Новгороде разыскивают 14-летнюю Юлю Тузову
Сбор предложений от нижегородцев стартовал в рамках отбора кандидатов на пост нового министра строительства
Глеб Никитин призвал предпринимателей оценить работу муниципальных властей по эффективности поддержки бизнеса
Названы улицы Нижнего Новгорода, с которых будут вывозить снег сегодня ночью
35-летний безработный нижегородец убил женщину из-за сумки