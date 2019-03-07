Нижегородские сотрудники ГИБДД будут дарить цветы женщинам-водителям

СЕГОДНЯ 10:45 2019-03-07T10:45:38+03:00

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Все водители опасаются сотрудников ГИБДД, когда они выходят на дорогу. Но в преддверии 8 марта мужчины в погонах выйдут на улицы Нижнего Новгорода не для того, чтобы штрафовать, а чтобы поздравить женщин с наступающим весенним праздником. 7 марта они будут останавливать автомобили, за рулем которых находятся женщины, чтобы поднять им настроение. Об этом сообщили в отделе информации и общественных связей ГУ МВД России по Нижегородской области.

- В преддверии 8 Марта руководители дорожной полиции совместно с представителями Общественного совета при УМВД России по Нижнему Новгороду поздравят женщин - водителей с весенним праздником, - говорится в сообщении.

Предлогом для остановки автомобиля будет проверка документов. Однако вместе этого суровые мужчины будут дарить прекрасным дамам цветы и памятные подарки. И конечно же, напомнят о необходимости соблюдать правила дорожного движения, а также объяснят, как избежать аварийных ситуаций на дороге, находясь за рулем транспортного средства.

ИСТОЧНИК KP.RU