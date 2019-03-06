2019-03-06T17:28:20+03:00
Общество

Резкое и сильное похолодание ожидает нижегородцев 6-7 марта

К утру столбики термометров опустятся до -12 градусов Цельсия
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Мартовская неуравновешенная погода продолжает удивлять нижегородцев. Еще утром 6 марта по дорогам бодро бежали ручейки, а к вечеру ударит мороз. Об этом свидетельствуют данные портала погоды Gismeteo.ru.

Уже к девяти часам вечера 6 марта столбики термометров опустятся до -6 градусов Цельсия. Ночью температура воздуха продолжит стремительно падать. Холоднее всего будет около 6-7 часов утра в четверг, 7 марта 2019 года – до -11...-12 градусов Цельсия. После этого начнет постепенно теплеть, однако к плюсовой температура воздуха вернется лишь 8 марта. Зато морозный денек окажется еще и солнечным – по прогнозам синоптиков, небольшие облака на небе появятся только во второй половине дня.

При этом на дорогах, скорее всего, будет очень скользко – поэтому и пешеходам, и автомобилистам стоит быть особенно внимательными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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