2019-03-06T15:26:50+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде хотят создать цифровую карту захоронений

Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Нижнем Новгороде планируют создать цифровую карту захоронений на кладбищах. Об этом заявил директор муниципального казенного учреждения «Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода» Андрей Прохоров, сообщает пресс-служба горадминистрации.

- Мы получим цифровую карту, портал, где можно будет найти место, где захоронен родственник, – сказал Прохоров. Он добавил, что такая система позволит систематизировать данные и снизить коррупционные риски, выдавая электронные разрешения на захоронения.

Сейчас уже обсуждается пробная площадка для пилотного проекта, в рамках которого выбрана первая очередь кладбища «Нижегородское».

Также директор казенного учреждения отметил, что на содержание 18 муниципальных кладбищ в 2019 году выделено 20 млн рублей.

- Во избежание дефицита мест захоронений, помимо освоения оставшихся свободных территорий на существующих кладбищах, городу необходимы новые земельные участки, пригодные для захоронений, - рассказал директор «Управления муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Резкое и сильное похолодание ожидает нижегородцев 6-7 марта
Минздрав Нижегородской области расширил перечень лиц, допускаемых в реанимацию
Памятник Горькому на набережной Федоровского будет отремонтирован
Нижегородский суд закрыл кафе «Встреча» из-за антисанитарии
Нижегородцы отправили более 21 тысячи заявок в ИС «Наш Нижний»
«Первая народная медицинская премия» стартует в Нижегородской области 7 марта
Движение транспорта будет ограничено в Нижнем Новгороде 10 марта
49-летний мужчина погиб на пожаре в Варнавинском районе 5 марта
Ушла в школу в пропала: В Нижнем Новгороде разыскивают 14-летнюю Юлю Тузову
Сбор предложений от нижегородцев стартовал в рамках отбора кандидатов на пост нового министра строительства
Глеб Никитин призвал предпринимателей оценить работу муниципальных властей по эффективности поддержки бизнеса
Названы улицы Нижнего Новгорода, с которых будут вывозить снег сегодня ночью
35-летний безработный нижегородец убил женщину из-за сумки