В Нижнем Новгороде хотят создать цифровую карту захоронений

СЕГОДНЯ 15:26 2019-03-06T15:26:50+03:00

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В Нижнем Новгороде планируют создать цифровую карту захоронений на кладбищах. Об этом заявил директор муниципального казенного учреждения «Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода» Андрей Прохоров, сообщает пресс-служба горадминистрации.

- Мы получим цифровую карту, портал, где можно будет найти место, где захоронен родственник, – сказал Прохоров. Он добавил, что такая система позволит систематизировать данные и снизить коррупционные риски, выдавая электронные разрешения на захоронения.

Сейчас уже обсуждается пробная площадка для пилотного проекта, в рамках которого выбрана первая очередь кладбища «Нижегородское».

Также директор казенного учреждения отметил, что на содержание 18 муниципальных кладбищ в 2019 году выделено 20 млн рублей.

- Во избежание дефицита мест захоронений, помимо освоения оставшихся свободных территорий на существующих кладбищах, городу необходимы новые земельные участки, пригодные для захоронений, - рассказал директор «Управления муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода».

ИСТОЧНИК KP.RU