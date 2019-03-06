2019-03-06T12:14:54+03:00
Общество

Движение транспорта будет ограничено в Нижнем Новгороде 10 марта

Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

10 марта нижегородцы будут праздновать Масленицу. В связи с этим в городе будут перекрыты несколько улиц. Подробный список назвали в департаменте транспорта.

Так, с 23:00 9 марта до 23:00 10 марта будет временно прекращено движение на площади Маркина и Рождественской улице от дома №33 до дома №35. Объезжать данные участки можно по соседним улицам. Также там будет запрещена парковка.

Кроме того, с 10:00 до 16:00 10 марта нельзя будет ездить по улице Совнаркомовская (на участке от улицы Самаркандской до Волжской набережной), по Волжской набережной (на участке от улицы Совнаркомовской до улицы Бетанкура) и улице Бетанкура (на участке от Волжской набережной до улицы Самаркандской). Ограничение связано с проведением фестиваля скандинавской ходьбы. Эти улицы тоже можно будет объезжать по прилегающим дорогам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Нижнем Новгороде хотят создать цифровую карту захоронений
Памятник Горькому на набережной Федоровского будет отремонтирован
Нижегородский суд закрыл кафе «Встреча» из-за антисанитарии
Нижегородцы отправили более 21 тысячи заявок в ИС «Наш Нижний»
«Первая народная медицинская премия» стартует в Нижегородской области 7 марта
49-летний мужчина погиб на пожаре в Варнавинском районе 5 марта
Ушла в школу в пропала: В Нижнем Новгороде разыскивают 14-летнюю Юлю Тузову
Сбор предложений от нижегородцев стартовал в рамках отбора кандидатов на пост нового министра строительства
Глеб Никитин призвал предпринимателей оценить работу муниципальных властей по эффективности поддержки бизнеса
Названы улицы Нижнего Новгорода, с которых будут вывозить снег сегодня ночью
35-летний безработный нижегородец убил женщину из-за сумки