Движение транспорта будет ограничено в Нижнем Новгороде 10 марта

СЕГОДНЯ 12:14 2019-03-06T12:14:54+03:00

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10 марта нижегородцы будут праздновать Масленицу. В связи с этим в городе будут перекрыты несколько улиц. Подробный список назвали в департаменте транспорта.

Так, с 23:00 9 марта до 23:00 10 марта будет временно прекращено движение на площади Маркина и Рождественской улице от дома №33 до дома №35. Объезжать данные участки можно по соседним улицам. Также там будет запрещена парковка.

Кроме того, с 10:00 до 16:00 10 марта нельзя будет ездить по улице Совнаркомовская (на участке от улицы Самаркандской до Волжской набережной), по Волжской набережной (на участке от улицы Совнаркомовской до улицы Бетанкура) и улице Бетанкура (на участке от Волжской набережной до улицы Самаркандской). Ограничение связано с проведением фестиваля скандинавской ходьбы. Эти улицы тоже можно будет объезжать по прилегающим дорогам.

ИСТОЧНИК KP.RU