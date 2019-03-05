35-летний безработный нижегородец убил женщину из-за сумки

СЕГОДНЯ 16:39 2019-03-05T16:39:42+03:00

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Вечером 4 марта 2019 года в Урене неизвестный мужчина пырнул ножом местную жительницу, чтобы украсть сумку. Пострадавшая скончалась в больнице, а преступник был задержан по «горячим следам».

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области, 59-летняя женщина шла домой после работы. На нее напали возле одного из домов по Коммунистической улице.

- Мужчина нанес ей ножевое ранение в область поясницы, похитил ее сумку, а затем скрылся с места преступления, - пояснили следователи.

Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Выяснилось, что преступник ранее был судим за совершение имущественных преступлений. Он нигде не работал.

Свою вину 35-летний задержанный сразу признал. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU