СЕГОДНЯ 18:25 2019-03-04T18:25:43+03:00

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17-летняя Наталья Сулина пропала в Нижегородской области более недели назад. Об этом сообщается на сайте нижегородского поисково-спасательного отряда «Волонтер».

Согласно информации, Наталья Сулина исчезла ночью 24 февраля 2019 года. Девушка ушла из дома в селе Новоселки и с тех про о ее местонахождении нет никакой информации. Предположительно, она может находиться в городе Павлово.

Наталья Сулина имеет рост 166 сантиметров, среднее телосложение, темно-русые длинные волосы и карие глаза. В день исчезновения на ней была надета куртка цвета хаки с карманами-«варежками», черные гамаши и синие кроссовки. Кроме того, у Натальи Сулиной есть особые приметы – татуировки на запястьях.

Любую информацию о Наталье Сулиной просят сообщать волонтерам по номеру телефона 8 (831) 291-51-51 или в полицию по номеру телефона 102.

ИСТОЧНИК KP.RU