Матч в Нижнем Новгороде оказался в ТОП-3 по посещаемости в 25-м туре ФНЛ

СЕГОДНЯ 20:21 2019-03-03T20:21:43+03:00

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Матч в Нижнем Новгороде оказался в ТОП-3 по посещаемости в 25-м туре Футбольной Национальной Лиге. Об этом сообщает аналитическое агентство ТурСтат.

- Матч в Нижнем Новгороде обошел по посещаемости матчи в Саранске и Калининграде и других городах-организаторах чемпионата мира по футболу 2018 года, - говорится в сообщении. – Однако по посещаемости этот матч уступил игре в Волгограде. Также в первую пятерку попал матч в Хабаровске.

Как говорится в сообщении, на матче между футбольными клубами «Нижний Новгород» и «Сочи» присутствовали 5 тысяч 873 зрителя. Для сравнения, в Волгограде матч посмотрели 8 976 зрителей, а в Саранске – 3 117 зрителей.

Всего же, по данным Турстат, матчи 25-го тура ФНЛ посетили 1 миллион 150 тысяч зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU