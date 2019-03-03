2019-03-03T14:18:57+03:00
Общество

В Нижегородской области растет численность лося, рыси и зайца-беляка

В регионе завершили зимний маршрутный учет численности животных
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В Нижегородской области растет численность лося, рыси и зайца-беляка. Об этом сообщили в областном комитете по охране объектов животного мира.

По данным ведомства, во время мониторинга численности диких животных госохотинспекторами и охотниками было пройдено свыше 1200 маршрутов общей протяженностью около 13 тысяч километров.

- Зимние маршрутные учеты проводятся в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов. Они становятся основанием для организации работы по сохранению и воспроизводству отдельных видов диких животных, необходимости регулирования их численности и для определения лимитов добычи, - пояснили в ведомстве. - Учет проводится по заранее определенным маршрутам с одновременной записью параметров прохождения на спутниковый навигатор.

При учете на маршруте фиксируются все следы охотничьих животных, оставленные ими за сутки. Также вносятся отметки о встрече птиц. Подвести итоги учета планируется во второй декаде апреля – начале мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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